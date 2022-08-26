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Деметриус Андраде отказался от боя с казахстанцем Алимханулы и освободил пояс WBO

Деметриус Андраде отказался от боя с казахстанцем Алимханулы и освободил пояс WBO
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Американский боксёр Деметриус Андраде принял решение отказаться от титула чемпиона мира WBO в среднем весе в преддверии поединка с представителем Казахстана Жанибеком Алимханулы. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Джейк Донован.

По сведениям источника, Андраде решил подняться во второй средний вес и проведёт бой за промежуточный титул с Заком Паркером из Великобритании.

Напомним, Андраде не выступал с ноября 2021 года, когда досрочно остановил во втором раунде малоизвестного ирландского бойца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO), в очередной раз подвергнувшись критике из-за слабой оппозиции.

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