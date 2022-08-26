Деметриус Андраде отказался от боя с казахстанцем Алимханулы и освободил пояс WBO

Американский боксёр Деметриус Андраде принял решение отказаться от титула чемпиона мира WBO в среднем весе в преддверии поединка с представителем Казахстана Жанибеком Алимханулы. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Джейк Донован.



По сведениям источника, Андраде решил подняться во второй средний вес и проведёт бой за промежуточный титул с Заком Паркером из Великобритании.



Напомним, Андраде не выступал с ноября 2021 года, когда досрочно остановил во втором раунде малоизвестного ирландского бойца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO), в очередной раз подвергнувшись критике из-за слабой оппозиции.