Глава UFC: Эдвардс два или три раза готов был драться с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о новом чемпионе промоушена в полусреднем весе Леоне Эдвардсе.



На прошедшем турнире UFC 278 Эдвардс нокаутировал предыдущего чемпиона Камару Усмана, у которого до этого было 15 побед подряд, и стал обладателем чемпионского пояса в своём дивизионе.



«Этому парню всегда очень не везло. Он два или три раза принимал бой с Хамзатом Чимаевым, который на тот момент был вне рейтинга. Эдвардс — настоящий чемпион, это однозначно. Он всегда был готов подраться с кем угодно. Просто, как я уже сказал, ему часто не везло», — приводит слова Уайта MMAJunkie.



Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс провёл в профессиональной карьере 23 поединка и одержал в них 20 побед.