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Оливейра: бой с Махачевым завершится в первом раунде

Оливейра: бой с Махачевым завершится в первом раунде
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Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Махачев, конечно, постарается перевести меня в партер как можно быстрее и таким образом не позволить мне работать ногами. Предполагаю, что он сделает всё для победы сабмишеном либо попытается меня измотать. Но меня совершенно не волнует, что готов продемонстрировать Махачев, я думаю лишь о том, что покажет Оливейра. Будьте уверены, бой с Махачевым завершится в первом раунде», — заявил Оливейра в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends.

Титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь на 23 октября в Абу-Даби.

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