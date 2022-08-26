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Александр Усик поднялся на несколько позиций в обновлённом рейтинге P4P от ESPN

Александр Усик поднялся на несколько позиций в обновлённом рейтинге P4P от ESPN
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поднялся с шестого на четвёртое место в обновлённом рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Возглавляет рейтинг представитель США Теренс Кроуфорд.

Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:

1. Теренс Кроуфорд (38 побед, 0 поражений).
2. Наоя Иноуэ (23-0).
3. Эррол Спенс (28-0).
4. Александр Усик (20-0).
5. Сауль Альварес (57 побед, 2 поражения, 2 ничьи).
6. Тайсон Фьюри (32 победы, одна ничья).
7. Артур Бетербиев (18-0).
8. Дмитрий Бивол (20-0).
9. Василий Ломаченко (16-2).
10. Шакур Стивенсон (18-0).

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Усик — «маленький», но стоит дорого. Фьюри требует 500 миллионов за бой с украинцем! Усик — «маленький», но стоит дорого. Фьюри требует 500 миллионов за бой с украинцем!
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