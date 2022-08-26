Александр Усик поднялся на несколько позиций в обновлённом рейтинге P4P от ESPN

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поднялся с шестого на четвёртое место в обновлённом рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Возглавляет рейтинг представитель США Теренс Кроуфорд.



Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:



1. Теренс Кроуфорд (38 побед, 0 поражений).

2. Наоя Иноуэ (23-0).

3. Эррол Спенс (28-0).

4. Александр Усик (20-0).

5. Сауль Альварес (57 побед, 2 поражения, 2 ничьи).

6. Тайсон Фьюри (32 победы, одна ничья).

7. Артур Бетербиев (18-0).

8. Дмитрий Бивол (20-0).

9. Василий Ломаченко (16-2).

10. Шакур Стивенсон (18-0).

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: