Фрэнсис Нганну: успех ничего бы не значил, если бы не было ненавистников
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о том, что в конечном счёте приводит к величию.
«Успех ничего бы не значил, если бы не было сомневающихся, ненавистников и неудачных отрезков. Это то, с чем всем великим людям приходится постоянно бороться. Именно это и делает тебя великим», — написал Нганну.
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 270 в январе нынешнего года, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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