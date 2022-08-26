Фрэнсис Нганну: успех ничего бы не значил, если бы не было ненавистников

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о том, что в конечном счёте приводит к величию.



«Успех ничего бы не значил, если бы не было сомневающихся, ненавистников и неудачных отрезков. Это то, с чем всем великим людям приходится постоянно бороться. Именно это и делает тебя великим», — написал Нганну.



Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 270 в январе нынешнего года, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: