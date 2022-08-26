Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну: успех ничего бы не значил, если бы не было ненавистников

Фрэнсис Нганну: успех ничего бы не значил, если бы не было ненавистников
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о том, что в конечном счёте приводит к величию.

«Успех ничего бы не значил, если бы не было сомневающихся, ненавистников и неудачных отрезков. Это то, с чем всем великим людям приходится постоянно бороться. Именно это и делает тебя великим», — написал Нганну.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 270 в январе нынешнего года, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

Хочешь родить — устраивайся на работу. Дана превратил жизнь бойцов UFC в ад? Хочешь родить — устраивайся на работу. Дана превратил жизнь бойцов UFC в ад?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022