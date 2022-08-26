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Джейк Пол оценил Чимаева как соперника Диаза

Джейк Пол оценил Чимаева как соперника Диаза
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и единоборствами, подверг критике президента UFC Дану Уайта из-за продолжающего оставаться в наличии большого числа билетов на турнир UFC 279, где сразятся Нейт Диаз и Хамзат Чимаев. Кроме того, Пол назвал Хамзата ужасным соперником для Нейта со стилистической точки зрения.

«Дана, похоже, ты не можешь продать билеты в своём родном Лас-Вегасе на UFC 279? Ты не только держишь Нейта Диаза в заложниках. Ты не только выставляешь его против ужасного соперника с точки зрения стилистики, но и создал худшую PPV-карту года ради этого человека», — написал Пол.

В последнем поединке на UFC 273 Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

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