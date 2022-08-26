Дос Аньос: Хабиб вообще не нанёс мне никакого урона

37-летний бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос рассказал, как готовился к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.



«Я проводил спарринг и ухо застряло в сетке. За три месяца до боя мне наложили 14 швов. В итоге я восстанавливался около шести недель. Я практически не работал над борьбой, проводил тренировки по муай-тай. И это всё перед боем с лучшим грэпплером в истории UFC. Хабиб вообще не нанёс мне никакого урона. Если бы я правильно тренировался, то результат был бы иным», — рассказал дос Аньос в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends.



Бой Хабиба Нурмагомедова с Рафаэлем дос Аньосом состоялся в апреле 2014 года в рамках UFC on Fox 11. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

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