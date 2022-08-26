Дос Аньос: Хабиб вообще не нанёс мне никакого урона
Поделиться
37-летний бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос рассказал, как готовился к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я проводил спарринг и ухо застряло в сетке. За три месяца до боя мне наложили 14 швов. В итоге я восстанавливался около шести недель. Я практически не работал над борьбой, проводил тренировки по муай-тай. И это всё перед боем с лучшим грэпплером в истории UFC. Хабиб вообще не нанёс мне никакого урона. Если бы я правильно тренировался, то результат был бы иным», — рассказал дос Аньос в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends.
Бой Хабиба Нурмагомедова с Рафаэлем дос Аньосом состоялся в апреле 2014 года в рамках UFC on Fox 11. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:12
-
10:35
-
10:21
-
10:20
-
09:54
-
09:18
-
08:48
-
05:52
-
00:39
- 25 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
21:39
-
21:02
-
19:57
-
18:53
-
17:58
-
16:55
-
16:06
-
15:15
-
14:34
-
14:00
-
12:38
-
12:00
-
11:24
-
11:01
-
10:47
-
09:32
-
03:21
Партнерский контент