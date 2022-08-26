Группа The Offspring отреагировала на исполнение своей песни Александром Емельяненко

Американская панк-рок-группа The Offspring отреагировала на исполнение одной из своих песен известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Ранее Александр показывал видео с тренировки, где спел фрагмент песни Pretty Fly (for a White Guy), после чего приступил к работе на груше. Пресс-служба музыкальной группы у себя в соцсетях продемонстрировала фрагмент с видео Емельяненко.

Напомним, в настоящее время Емельяненко занят подготовкой к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок должен пройти в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале этого года и завершилось победой Емельяненко решением судей.

А. Емельяненко показал, как принимает ледяную ванну: