Александр Емельяненко: сделал своей любимой предложение — она согласилась. Видео

Известный российский боец смешанных Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной.



«Сделал своей любимой предложение — она согласилась. Заказала мне кольца. Посмотрите, вот это её кольцо. Всё в бриллиантах по кругу. А вот это моё. Я понимаю, что жизнь неравна. Но не настолько же», — сказал Емельяненко, продемонстрировав обручальные кольца.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Сейчас он готовится к поединку с Вячеславом Дациком.

А. Емельяненко: сделал любимой предложение — она согласилась: