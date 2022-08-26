Томпсон высказался об Эдвардсе после того, как тот нокаутировал Усмана

Американский боец UFC Стивен Томпсон, выступающий в полусреднем весе, поделился мыслями о недавнем поединке между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. Их бой состоялся турнире на UFC 278 и завершился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания поединка. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Усман.



«Это было потрясающе и показывает истинную дисциплину, которая есть у Эдвардса. Он не сдался, что меня удивило. Этот парень побеждал Усмана в первом раунде, и я думал, что он собирается выйти и сокрушить его. Однако затем, во втором, третьем и четвёртом раундах, преимущество было у Усмана. Камару был таким, каким мы привыкли его видеть. Думаю, то, как защищался Эдвардс, в итоге сыграло свою роль, и в бензобаке Усмана стало кончаться топливо. Это была просто идеальная техника. Всё было сделано в нужное время», — приводит слова Томпсона BJ Penn.