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Томпсон высказался об Эдвардсе после того, как тот нокаутировал Усмана

Томпсон высказался об Эдвардсе после того, как тот нокаутировал Усмана
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Американский боец UFC Стивен Томпсон, выступающий в полусреднем весе, поделился мыслями о недавнем поединке между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. Их бой состоялся турнире на UFC 278 и завершился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания поединка. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Усман.

«Это было потрясающе и показывает истинную дисциплину, которая есть у Эдвардса. Он не сдался, что меня удивило. Этот парень побеждал Усмана в первом раунде, и я думал, что он собирается выйти и сокрушить его. Однако затем, во втором, третьем и четвёртом раундах, преимущество было у Усмана. Камару был таким, каким мы привыкли его видеть. Думаю, то, как защищался Эдвардс, в итоге сыграло свою роль, и в бензобаке Усмана стало кончаться топливо. Это была просто идеальная техника. Всё было сделано в нужное время», — приводит слова Томпсона BJ Penn.

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