Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки.
«Этот вид спорта дал мне так много возможностей. Мне действительно нравится то, что я делаю!» — написал Стерлинг.
Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга
Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В следующем бою Стерлинг сразится с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Этот поединок состоится в ночь на 23 октября мск.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
- 26 августа 2022
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
14:58
-
14:47
-
14:19
-
13:45
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:12
-
10:35
-
10:21
-
10:20
-
09:54
-
09:18
-
08:48
-
05:52
-
00:39
- 25 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
21:39
-
21:02
-
19:57
-
18:53
-
17:58
-
16:55
-
16:06
-
15:15
-
14:34
-
14:00