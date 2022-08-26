Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки.



«Этот вид спорта дал мне так много возможностей. Мне действительно нравится то, что я делаю!» — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В следующем бою Стерлинг сразится с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Этот поединок состоится в ночь на 23 октября мск.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: