Камерунского бойца, дравшегося с Дациком, обвинили в изнасиловании

Вчера, 25 августа, в полицию Санкт-Петербурга обратилась 31-летняя жительница, которая сообщила, что была изнасилована камерунским бойцом Тайсоном Дижоном. Об этом информирует 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала потерпевшая, с бойцом она познакомилась на улице после того, как он подошёл к ней и инициировал общение. Позже молодые люди встретились в доме у обвиняемого. Там, по словам жертвы, и произошло преступление. Чтобы соседи не слышали криков, камерунец сделал музыку громче.
Спустя несколько часов девушке удалось написать подруге, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов. Дижона задержали. Сейчас он в изоляторе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Спортсмену грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
За время карьеры Тайсон Дижон проводил поединки с такими известными российскими бойцами, как Дацик, Артём Тарасов и Тимур Слащинин.
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