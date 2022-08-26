Появилось видео инцидента, ставшего причиной избиения блогера-бойца в Дагестане

Появилось видеозапись, на кадрах которой демонстрируется, как популярный чеченский блогер и боец поп-MMA Асхаб Тамаев неправильно припарковался в Махачкале, в результате чего образовалась пробка. Позже к Тамаеву подошла группа людей, которые высказали ему недовольство случившимся. После пререканий с одним из участников инцидента Тамаев получил удар в лицо и упал на землю. Позже стало известно, что обидчиком Тамаева оказался чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов, брат чемпиона России по боксу Шахабаса Махмудова.



Как видно на записи, неправильно припаркованный автомобиль блогера мешал движению в течение 43 минут.

Инцидент, ставший причиной избиения блогера-бойца в Дагестане: