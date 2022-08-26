Бой Штыркова и Немкова возглавит турнир на форуме «Россия — спортивная держава»

Бой российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова и его соотечественника Виктора Немкова возглавит турнир ASI Championship 30 сентября в Кемерово в рамках форума «Россия — спортивная держава».



33-летний Иван Штырков провёл свой последний поединок на турнире RCC 11 в мае, нокаутировав в стартовом раунде соотечественника Михаила Колобегова.



Напомним, сегодня, 26 августа, Штырков проведёт поединок с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Бойцы встретятся в рамках турнира по смешанным единоборствам RCC 12.



Виктор Немков в последний раз выходил в октагон 19 декабря 2021 года, победив единогласным решением судей Леонардо Гимараеша на турнире Open Fighting Championship 15. Всего на его счету 40 боёв в ММА, в которых он одержал 31 победу, потерпел восемь поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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