Определился следующий соперник Владимира Минеева
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведёт следующий поединок 16 сентября в Элисте. Соперником Минеева станет боснийский спортсмен Эрко Джун. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга в рамках «Кубка Лотоса» в Элисте. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.
«Друзья, я соскучился по зарубе в стойке. И когда мне представилась возможность оторваться по моим любимым правилам, я, конечно, принял этот вызов! Мой соперник — топовый европейский атлет с большой медийностью и большими амбициями. Ну, что с такими делать, я знаю, а вы приходите 16 сентября на мой бой, который пройдёт в Элисте на площади Победы, или же включайте ваши телевизоры. До встречи в ринге!» — написал Минеев.
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