Участники чемпионских боёв успешно сделали вес перед ACA 143

В Краснодаре прошло взвешивание перед ACA 143. Участники главного чемпионского боя показали на весах практически равные цифры, успешно уложившись в категорию. Обладатель титула Магомедрасул Гасанов показал на весах 84,3 кг, претендент Артём Фролов – 84,35 кг. Фролов на домашней арене получил шанс не только отобрать пояс чемпиона, но поквитаться за проигрыш Гасанову в 2020 году. Артём имеет в активе 16 побед при четырёх поражениях. Для Гасанова (16-2), который ведёт победную серию из 12 боёв, это вторая защита титула.



Участники соглавного противостояния также успешно сделали вес. Действующий чемпион Салимгерей «Губденский танк» Расулов показал 120,65 кг, его соперник претендент на титул Алихан Вахаев – 120,4 кг. Расулов завоевал титул весной 2022-го, отобрав его у американца Тони Джонсона. В активе чемпиона числятся 22 победы в профессионалах!



Полный кард ACA 143:

Магомедрасул Гасанов — Артём Фролов

Салимгерей Расулов — Алихан Вахаев

Абдул-Рахман Темиров — Алексей Полпудников

Денис Смолдарев — Мухумат Вахаев

Дауд Шайхаев — Хердесон Батиста

Азамат Пшуков — Майкон Сильван

Эвертон Даниэль Фрейтас — Рамазан Кишев

Рыскулбек Ибраимов — Гога Шаматава

Юсуп Умаров — Байзет Хатхоху

Джаддал Алибеков – Мухитдин Холов

Шейх-Мансур Хабибулаев – Родриго Прайа



Смотреть трансляцию болельщики смогут на сайте организации бесплатно, начало в – 18.45 мск.