Тайсон Фьюри сообщил WBC, что намеревается продолжить карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0, 23 KO) уведомил WBC, что он намеревается возобновить карьеру, сообщает Sky Sports. По информации источника, британский тяжеловес поручил своим промоутерам сообщить об этом организации.



Ранее WBC поставила Фьюри срок до 26 августа, чтобы он сообщил, намеревается он возобновить карьеру или оставит чемпионский пояс вакантным.



Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. Затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.



Ожидается, что в случае продолжения карьеры следующим соперником Фьюри станет именно Усик.