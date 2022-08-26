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«Неоднозначные ощущения». Исмаилов рассказал об отношении к бою Шлеменко

«Неоднозначные ощущения». Исмаилов рассказал об отношении к бою Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Александра Шлеменко и серба Александра Илича.

«Чувствую себя отлично. Недавно демонстрировал скоростные навыки залу.

Просил наш бой со Шлеменко на сентябрь, знал, что в августе не буду в кондициях. В сентябре был готов зайти в клетку. Но у Шлеменко были свои планы на сентябрь, поэтому всё перенеслось на декабрь. В декабре я буду готов и без травм.

Однозначно буду болеть за Сашу. Хотя ощущения от этого неоднозначные. Хочу, чтобы Шлеменко всё время выходил победителем, пока не встретится со мной», — сказал Исмаилов во время трансляции.

Напомним, турнир RCC 12 состоится в Екатеринбурге на арене «Уралец» 26 августа. Бой Александра Шлеменко с Александром Иличем станет главным событием мероприятия.

На счету Шлеменко 61 поединок в смешанных единоборствах. Россиянин одержал в них 48 побед. Илич провёл 15 боёв в профессиональной карьере, проиграв четыре.

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