Корешков: с Иличем нужно не моргать. Он обманывает соперников

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Александра Шлеменко и серба Александра Илича.



«Сейчас Саша легко разминается, тянется, готовится к новому этапу разминки. Пока режим ожидания.



Саша хорошо восстановился после весогонки, хорошо поспал — это главное.



Илич — нестандартный, очень опасный боец с кикбоксёрской базой. Левша, высокий, очень любит бить ногами и делать нестандартные финты. Этим он обманывает соперников. С ним нужно не моргать, постоянно быть внимательным», — сказал Корешков во время трансляции.



Напомним, турнир RCC 12 состоится в Екатеринбурге на арене «Уралец» 26 августа. Бой Александра Шлеменко с Александром Иличем станет главным событием мероприятия.



На счету Шлеменко 61 поединок в смешанных единоборствах. Россиянин одержал в них 48 побед. Илич провёл 15 боёв в профессиональной карьере, проиграв четыре.