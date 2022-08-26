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Корешков: с Иличем нужно не моргать. Он обманывает соперников

Корешков: с Иличем нужно не моргать. Он обманывает соперников
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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Александра Шлеменко и серба Александра Илича.

«Сейчас Саша легко разминается, тянется, готовится к новому этапу разминки. Пока режим ожидания.

Саша хорошо восстановился после весогонки, хорошо поспал — это главное.

Илич — нестандартный, очень опасный боец с кикбоксёрской базой. Левша, высокий, очень любит бить ногами и делать нестандартные финты. Этим он обманывает соперников. С ним нужно не моргать, постоянно быть внимательным», — сказал Корешков во время трансляции.

Напомним, турнир RCC 12 состоится в Екатеринбурге на арене «Уралец» 26 августа. Бой Александра Шлеменко с Александром Иличем станет главным событием мероприятия.

На счету Шлеменко 61 поединок в смешанных единоборствах. Россиянин одержал в них 48 побед. Илич провёл 15 боёв в профессиональной карьере, проиграв четыре.

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