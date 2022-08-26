Исмаилов — о бое Шлеменко и Илича: здесь можно оспорить решение рефери

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал итоги поединка Александра Шлеменко и Александра Илича.



«Такое случается. Ты можешь быть лучшим во всём, но ты можешь пропустить один удар, и всё для тебя закончится. Хочу сказать, что это не был глухой нокаут. Здесь можно оспорить решение рефери. Саша уже вроде начал приходить в себя из этого растерянного состояния. Мне так показалось. Тяжело оспорить это. Какое-то количество людей скажет, что всё произошло вовремя, а кто-то скажет, что можно было дать ещё время. Хочу сказать, что Илич молодец, сегодня был его вечер», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.