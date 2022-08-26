Иван Штырков: в клетке тайминг не ставишь, как залетело, так и залетело

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал победу в поединке с Насрудином Насрудиновым.

«Пока непонятно. Эмоций много, соображений тоже. В клетке тайминг не ставишь, как залетело, так и залетело. А залетело хорошо.



Есть разговоры о бое с Виктором Немковым, но я сказал и организаторам, и вообще команде. Всем сказал, что давайте посмотрим. Бой закончил досрочно, и сейчас болит рука. И, может быть, чуть-чуть нога. Всё будет известно завтра. Когда всё подстынет, схлынет адреналин и я проснусь.



В планах – это отличное предложение, я к нему отлично отношусь. Это будет в рамках крутого общественного мероприятия для людей — «Россия – спортивная держава». Это будет сильное противостояние. И вот отсюда надо делать определённые выводы. Мой тренировочный лагерь длится уже второй год. Бои, бои, бои. И сегодня у меня 4-0 в личном рекорде. Три парня – Миша Рагозин, Боря Медведев и Александр Васильев, которые были под моим руководством в тренировочном процессе, – выиграли.



Я отпахиваю свои гонорары. Сегодня я готовился, как и с Калобеговым. Все видели бои Насрудина, и понимаете, что это за парень: даже после моего удара я сделал ещё столько, и он не вырубался. Я не представляю, что было бы с другим. Он просто жуткий парень, он просто камень. Я выходил с мандражем того, что я охерею за этот бой. Я уже боюсь уставать, и мне не хочется этого. Это предсмертное состояние. Меня сегодня ещё мотивировали и мои ребята. Они меня мотивируют, и я не могу показывать результат хуже. Сейчас я счастлив как никогда. Мы прошли весь лагерь вместе – и такие результаты. Я счастлив.



Я надеюсь, что люди в меня верят, верит моя команда. Если они в меня верят и говорят спасибо – значит, я чего-то стою. И я надеюсь, что сейчас в меня больше людей поверят. Это было достойное противостояние, и никто не скажет ничего.

Сейчас я на порядок выше Насрудина. Как боец, и ментально, и физически, и психически, и я не знаю, как было тогда, но сегодня я победил его нокаутом», — прокомментировал Штырков.