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Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов
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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов. Ожидается, что их противостояние состоится на турнире RCC в конце 2022 года.

Сегодня Александр Шлеменко провёл поединок с сербом Александром Иличем. Бой завершился победой Илича нокаутом уже в первом раунде. Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). В смешанных единоборствах Магомед выступает с 2011 года.

В мае Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на бой между собой. Поединок должен был состояться в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Однако позже стало известно, что Магомед не успевает подготовиться из-за травмы.

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