Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов. Ожидается, что их противостояние состоится на турнире RCC в конце 2022 года.
Сегодня Александр Шлеменко провёл поединок с сербом Александром Иличем. Бой завершился победой Илича нокаутом уже в первом раунде. Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). В смешанных единоборствах Магомед выступает с 2011 года.
В мае Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на бой между собой. Поединок должен был состояться в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Однако позже стало известно, что Магомед не успевает подготовиться из-за травмы.
- 26 августа 2022
-
22:51
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
21:56
-
21:50
-
21:22
-
21:14
-
20:01
-
19:30
-
18:36
-
18:05
-
17:37
-
17:04
-
16:20
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
14:58
-
14:47
-
14:19
-
13:45
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:12
-
10:35