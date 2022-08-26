Видео нокаута в поединке Иван Штырков — Насрудин Насрудинов

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу в поединке с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Бой состоялся на турнире RCC 12 в Екатеринбурге и завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.
Видеозапись нокаута доступна на «Чемпионате».
Для Ивана Штыркова эта победа стала 21-й в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 24 поединка, в которых он потерпел два поражения и ещё один бой завершился ничейным исходом.
Что касается Насрудина Насрудинова, то он потерпел второе поражение в профессиональной карьере в 12 поединках. На его счету 10 побед.
Напомним, в главном поединке турнира Александр Шлеменко проиграл нокаутом сербу Александру Иличу.
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