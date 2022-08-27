Тренер Джошуа рассказал, в каком раунде случился переломный момент в бою с Усиком

Роберт Гарсия, тренер 32-летнего британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный был морально побеждён в десятом раунде реванш-поединка с Александром Усиком в титульном бою по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе.

«Джошуа был морально повержен с десятого или одиннадцатого раунда. Десятый раунд был очень важным для Усика. Это изменило весь бой, и мысленно мы потерпели поражение. В тот момент мы полагались на «лаки панч» или что-то в этом роде, потому что Энтони — жесткий панчер, и одно попадание могло изменить всё. Это то, на что мы надеялись, один удар, потому что Энтони доминировал в тот момент боя.

В этом бою я думаю, что Усик был психологически сильнее. Я думаю, что он был сильнее до такой степени, что после того, как был близок к нокауту, вместо того, чтобы сдаться, он вернулся сильнее. Его воля и желание продемонстрировать своей стране, что он не может позволить себе проиграть бой, заставили его вернуться. Он хотел дать сигнал своей стране обо всём, что там происходит. Он является большим источником вдохновения. Его разум был тем, что заставило его переломить ход боя и привести его к победе. И я думаю, что воля Энтони немного слабее, чем у Усика, потому что вместо того, чтобы выйти сильнее, он начинает заигрываться», — цитирует Гарсию Boxing Scene.