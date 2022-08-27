Хабиб ответил, почему не подпишет в свою лигу Люка Рокхолда
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исключил появление американца Люка Рокхолда в своём промоушене Eagle FC.
«Я не думаю, что Рокхолду есть смысл драться. Он был чемпионом в Strikeforce, был чемпионом UFC. Ему здесь нечего доказывать, я считаю, что ему больше не нужно драться, поэтому ждать в Eagle FC его не стоит», — сказал Нурмагомедова в интервью для Red Corner MMA.
Бывший чемпион среднего веса UFC Люк Рокхолда принял решение закончить карьеру бойца ММА после поражения от Пауло Косты в со-главном бою турнира UFC 278 27 августа 2022 года. Для Люка Рокхолда это был первый бой после трёхлетнего перерыва.
В Eagle FC выступают несколько бывших бойцов UFC. В частности, это Кевин Ли, Рашад Эванс и Джуниор дос Сантос.
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