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Друг Джошуа — о ключевом моменте его боя с Усиком: Энтони побеждал бы раздельным решением

Друг Джошуа — о ключевом моменте его боя с Усиком: Энтони побеждал бы раздельным решением
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Близкий друг британского боксёра Энтони Джошуа Джошуа Майкл Джермен высказал мнение, что удар ниже пояса, который нанёс Энтони украинцу Александру Усику в пятом раунде, следует считать легитимным, так как, по его мнению, он пришёлся точно в пояс.

«Мне не нужно было смотреть последние три раунда, потому что Усик уверенно их выиграл. Так что, возможно, 115-113 был правильным счётом. Усику дали 25 секунд на восстановление — и это было немало. Удар был чётко в пояс. Если посмотреть его в замедленной съёмке, можно увидеть, куда приземляются костяшки пальцев. В общем, это был точный удар.

Что должно произойти? Рефери нужно было отсчитать Усику нокдаун. Судье, который оценил бой в пользу Усика со счётом 115-113, пришлось бы ставить на Джошуа со счётом 114-113. Тогда бы он побеждал раздельным решением судей. Вот каким близким был этот поединок», — приводит слова Джермена talkSPORT.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

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