Шлеменко высказался о возможности реванша с Иличем после того, как проиграл ему нокаутом

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко после поражения в поединке с сербом Александром Иличем заявил о желании провести с ним реванш.

«Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась. Он пока не вписывается (в мой график). Но я попросил бы другого рефери», — приводит слова Шлеменко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Шлеменко и Илич встречались на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Спортивное мероприятия проходило вчера, 26 августа. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. После боя он заявил, что судья не должен был останавливать бой, а также рассказал, что хотел пообщаться с рефери, однако тот не зашёл в раздевалку.

Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко: