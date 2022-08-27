Шлеменко высказался о возможности реванша с Иличем после того, как проиграл ему нокаутом
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко после поражения в поединке с сербом Александром Иличем заявил о желании провести с ним реванш.
«Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась. Он пока не вписывается (в мой график). Но я попросил бы другого рефери», — приводит слова Шлеменко «РИА Новости Спорт».
Напомним, Шлеменко и Илич встречались на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Спортивное мероприятия проходило вчера, 26 августа. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. После боя он заявил, что судья не должен был останавливать бой, а также рассказал, что хотел пообщаться с рефери, однако тот не зашёл в раздевалку.
Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко:
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