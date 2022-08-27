Исмаилов: буду бить Илича и за себя, и за Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о поражении соотечественника Александра Шлеменко в поединке с сербом Александром Иличем.



«Ну что, дорогие друзья, вот и закончился бой Саши Шлеменко! И закончился он, ну очень неожиданно! Расстроен ли я? Да! Но это ММА, и порой один удар может решить всё! Ранняя ли была остановка? Кто-то скажет да, кто-то — нет! И в том, и другом случае я не стану спорить! Саша умеет возвращаться сильнее, он не раз нам это демонстрировал! Поражение — это не конец, это новое начало! Жду возвращения и рад, что Саша в порядке!



Поздравляю Александра Ильича с победой, худшее что может с ним случится — это встреча со мной в клетке! Так как бить его я буду и за себя, и за Сашу, одновременно. Скоро будет очень жарко, лысый хищник очень проголодался. RCC? подготовьте мне пожалуйста побольше мяса, проглатывать буду не разжёвывая», — написал Шлеменко.

Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко: