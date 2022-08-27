Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко разместил первый пост после поражения в бою с Иличем

Шлеменко разместил первый пост после поражения в бою с Иличем
Комментарии

Российский боец ММА Александр Шлеменко разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его поражения в поединке с сербом Александром Иличем. Ему он проиграл нокаутом в первом раунде на турнире RCC в Екатеринбурге.

«Извиняюсь за нерадостную весть. Но что сказать? Скажу просто свои ощущения. Да, спору нет, не мой день получился — пропустил удар. Считаю, что судья не дал мне возможность попробовать вернуться. Не хочу ни в коем случае как-то себя оправдывать или что-то говорить. Буду дальше тренироваться, дальше драться. Сейчас, когда ты совершаешь такие ошибки, тебе остаётся только доказать всем, что это был случайный удар, что это была ошибка. Поэтому движемся дальше», — сказал Шлеменко.

Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко:

Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь? Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022