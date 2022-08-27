«Столько, сколько помещается в ладошку». А. Емельяненко показал, какими порциям питается
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав, какими порциями нужно писаться, чтобы делать это правильно.
«Ешьте столько, сколько помещается у вас в ладошку! Искореняйте обжорство из ваших животов!» — написал Емельяненко.
Фото: Из личного архива Александра Емельяненко
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Исмаилов обсуждает с А. Емельяненко его причёску:
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