Названы подробности касательно слухов о бое Физиев — Гэтжи

Поединок с участием представителя Киргизии Рафаэля Физиева и американца Джастина Гэтжи в настоящее время не планируется. Ранее в ряде источников сообщалось, что UFC рассматривает идею организации такого боя. Однако, как рассказала журналистка Эми Каплан в своих социальных сетях, сославшись на менеджмент Физиева, зрителям в ближайшем будущем не стоит ожидать этого противостояния. Предполагается, что от боя мог отказаться Гэтжи.



Напомним, в последнем бою Физиев встречался с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав оппонента в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Гэтжи в последнем бою уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.

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