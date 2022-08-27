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Чимаев: меня просили избить Конора, но готовиться к бою с Хабибом я ему не помогал

Чимаев: меня просили избить Конора, но готовиться к бою с Хабибом я ему не помогал
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опроверг информацию о том, что он помогал в подготовке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора к бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«Это неправда! Конору нужен был чеченский спарринг-партнёр, он разместил объявление в интернете. Мне звонили и просили, чтобы я избил его. Это то, что я хотел сделать. Но о помощи в подготовке к бою с Хабибом не шло никакой речи. Тогда их бой ещё не был даже объявлен. Я по-прежнему хочу избить Макгрегора, если он решится драться со мной. Я отдаю должное его достижениям, но он не следит за своими словами», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

В последнем поединке на UFC 273 Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса.

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