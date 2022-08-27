Костя Цзю оценил победу Мурата Гассиева над Карлоусом Уэлчем

Бывший абсолютный чемпион мира, неоднократный победитель престижных турниров по боксу Константин Цзю поделился мнением о поединке между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Карлоусом Уэлчем.
«Гассиев после поражения Усику перешёл в супертяжёлый вес, поэтому ему нужно пробовать сначала выступать не с самыми сильными соперниками. Уэлча сложно назвать слабым, просто Мурат был на голову выше. Он по всем показателям превзошёл оппонента, в первую очередь тактически. Гассиев лишний раз доказал, что он бьющий, сильный боксёр. Слабых соперников в боксе вообще не бывает, просто бывает, что твой уровень намного выше, что и случилось в этом поединке», — приводит слова Кости Цзю «РБК-Спорт».
Напомним, бой завершился на второй минуте первого раунда — Гассиев успешно провёл атаку и поставил точку в поединке правым хуком, отправив соперника в нокаут.
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