Мохнаткин: сопернику Шлеменко немного повезло. Лаки-панч

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.



«Что могу сказать про бой Шлеменко? Он всего 20 секунд шёл. Если бы поединок продлился дольше, тогда можно было что-то обсуждать. Так бывает, это спортивная жизнь. Сопернику Шлеменко немного повезло, можно сказать, это определённый лаки-панч», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.