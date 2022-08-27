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Мохнаткин: сопернику Шлеменко немного повезло. Лаки-панч

Мохнаткин: сопернику Шлеменко немного повезло. Лаки-панч
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.

«Что могу сказать про бой Шлеменко? Он всего 20 секунд шёл. Если бы поединок продлился дольше, тогда можно было что-то обсуждать. Так бывает, это спортивная жизнь. Сопернику Шлеменко немного повезло, можно сказать, это определённый лаки-панч», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь? Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?
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