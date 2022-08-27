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Дмитрий Кудряшов — о победе Гассиева: Мурат набирает обороты

Дмитрий Кудряшов — о победе Гассиева: Мурат набирает обороты
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился мнением о поединке между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Карлоусом Уэлчем.

«Сейчас Мурат набирает обороты. И этот бой – это то, что нужно было, чтобы пройти подготовку, посмотреть, как на это реагирует организм, посмотреть, как слаженно работает его команда. Сюрприза не было. От Уэлча мы не ожидали какого-то достойного сопротивления. Просто Мурат прошёл этот путь, прошёл без травм, всё сложилось благополучно.

Для меня было бы интересно посмотреть его поединок с Кузьминым, например. Если говорить о реванше с Усиком, то Усик сейчас совершенно на другой высоте. Для встречи с ним ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Напомним, бой завершился на второй минуте первого раунда — Гассиев успешно провёл атаку и поставил точку в поединке правым хуком, отправив соперника в нокаут.

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