«Шлеменко должен сам решать, завязывать ли ему». Вартанян — о поражении Шторма

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.
«Это было действительно быстрое и шокирующее противостояние. Я ожидал лёгкой победы Шлеменко. Но Александр должен сам решать, завязывать ли ему или нет после такого боя», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.
Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.
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