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«Шлеменко должен сам решать, завязывать ли ему». Вартанян — о поражении Шторма

«Шлеменко должен сам решать, завязывать ли ему». Вартанян — о поражении Шторма
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.

«Это было действительно быстрое и шокирующее противостояние. Я ожидал лёгкой победы Шлеменко. Но Александр должен сам решать, завязывать ли ему или нет после такого боя», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь? Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?
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