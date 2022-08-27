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«Можно ещё драться и драться». Мохнаткин — про возраст Шлеменко

«Можно ещё драться и драться». Мохнаткин — про возраст Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.

«Шлеменко мог проиграть из-за того, что уже немолод? Возраст Шлеменко — не показатель. 38 лет — вполне себе боевой возраст, не думаю, что в этом проблема. Можно ещё драться и драться, тем более что форма позволяет. В этом плане у Александра всё хорошо, поражение точно не из-за возраста», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь? Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?
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