«Можно ещё драться и драться». Мохнаткин — про возраст Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.



«Шлеменко мог проиграть из-за того, что уже немолод? Возраст Шлеменко — не показатель. 38 лет — вполне себе боевой возраст, не думаю, что в этом проблема. Можно ещё драться и драться, тем более что форма позволяет. В этом плане у Александра всё хорошо, поражение точно не из-за возраста», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.