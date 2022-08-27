Василевский: кроме смеха, «серьёзность» Шлеменко ничего не вызывает

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поддел своего соотечественника Александра Шлеменко после его поражения в бою с сербом Александром Иличем.



«Саша давно уже клоуном стал», — написал один из пользователей в социальных сетях.



«Это да, кроме смеха, его «серьёзность» ничего не вызывает», — ответил Вячеслав Василевский в комментариях.



Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.