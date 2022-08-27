Эмеев остался удивлён поражению Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.



«Я не скажу, что он недооценил. Видно было, что он с бешеным настроем начал этот бой. Я не знаю, зачем он так сделал. Как будто нагнулся неудачно и так получилось. Не знаю, почему. Но точно – он не сгорел. Может, хотел показать проход. Так получилось, это случай.



Знаете, Шлеменко – он парень духовитый. Поэтому он считает, как и любой на его месте, что рано остановили. Но у судей в этом вопросе больше опыта. Судью, думаю, тоже не надо винить, что он рано остановил бой», — приводит слова Эмеева РЕН ТВ.



Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.



Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.