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Эмеев остался удивлён поражению Шлеменко

Эмеев остался удивлён поражению Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев высказался о поединке между сербским бойцом Александром Иличем и россиянином Александром Шлеменко.

«Я не скажу, что он недооценил. Видно было, что он с бешеным настроем начал этот бой. Я не знаю, зачем он так сделал. Как будто нагнулся неудачно и так получилось. Не знаю, почему. Но точно – он не сгорел. Может, хотел показать проход. Так получилось, это случай.

Знаете, Шлеменко – он парень духовитый. Поэтому он считает, как и любой на его месте, что рано остановили. Но у судей в этом вопросе больше опыта. Судью, думаю, тоже не надо винить, что он рано остановил бой», — приводит слова Эмеева РЕН ТВ.

Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.

Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь? Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?
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