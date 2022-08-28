Хантер: не думаю, что вес Усика будет иметь большое значение в бою с Фьюри

Рейтинговый американский супертяжеловес Майкл Хантер высказал мнение, что украинец Александр Усик найдёт что противопоставить представителю Великобритании Тайсону Фьюри в случае их поединка.

«Я думаю, Усику нужно было бы внести пару корректив, но мне не кажется, что вес будет иметь такое большое значение, как думают некоторые. Хотя это всего лишь моё мнение. Он спортсмен, который отличается хорошей выносливостью. Он будет много двигаться. И вообще я полагаю, что бой получился бы интересным. Я почти уверен, что Усик справился бы очень хорошо с этим вызовом», — приводит слова Хантера Sky Sports.



Напомним, ранее Фьюри, объявивший о завершении карьеры, высказал готовность провести бой с Усиком.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: