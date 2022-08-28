Хабиб рассказал о спаррингах Махачева с чемпионом UFC Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о возможности своего друга, бойца UFC Ислама Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, перейти в полусредний вес. По словам Хабиба, несколько лет назад Махачев хорошо проявлял себя, спаррингуя с новым чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом.



«Переход Махачева в полусредний вес? Об этом рано говорить. Он сам ещё чемпионом не стал. Но если он выиграет и защитит титул пару раз, думаю, можно было бы. Когда Ислам в хорошей форме, то весит 81. Драться в 77? Не знаю. Но вот с тем же Леоном Эдвардсом они в 2015-2016 годах очень много работали. Как работали? Всё, что происходит в зале, остаётся в зале, но тогда Ислам очень хорошо себя проявлял», — сказал Хабиб на канале Red Corner MMA в YouTube.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: