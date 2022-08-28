Головкин отреагировал на победу Алимханулы в бою с британцем Дигнумом

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив соотечественника Жанибека Алимханулы с победой, одержанной им в поединке с представителем Великобритании Дэнни Дигнумом. Их бой состоялся в ночь с 21 на 22 мая мск на вечере бокса в Лас-Вегасе (США). На кону был титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
«Мои поздравления Жанибеку Алимханулы, такая хорошая новость. Пусть будет больше казахстанских чемпионов», — написал Головкин.
«Спасибо, большой брат», — ответил в комментариях Алимханулы.
Для Алимханулы, не знающего поражений, эта победа стала 12-й в профессиональной карьере и восьмой досрочной.
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