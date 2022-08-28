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Блогер KSI победил двух соперников за один вечер

Блогер KSI победил двух соперников за один вечер
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Блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, принял участие сразу в двух боксёрских поединках за один вечер, одержав победы в каждом из них.

Спортивное шоу проходило на арене O2 в Лондоне. Первым соперником Олатунджи был ещё один блогер — Брендон Скотт, известный как рэпер Swarmz. Его он одолел во втором раунде, отправив в нокаут. После этого KSI сражался с боксёром Луисом Пиньедой и победил его — на этот раз в третьем раунде.

Ожидается, что в скором времени Олатунджи может провести поединок с Джейком Полом. Блогер два раза встречался с его братом Логаном: в одном поединке он добыл победу раздельным решением судей, другой бой завершился вничью.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

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