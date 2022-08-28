Блогер KSI победил двух соперников за один вечер
Поделиться
Блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, принял участие сразу в двух боксёрских поединках за один вечер, одержав победы в каждом из них.
Спортивное шоу проходило на арене O2 в Лондоне. Первым соперником Олатунджи был ещё один блогер — Брендон Скотт, известный как рэпер Swarmz. Его он одолел во втором раунде, отправив в нокаут. После этого KSI сражался с боксёром Луисом Пиньедой и победил его — на этот раз в третьем раунде.
Ожидается, что в скором времени Олатунджи может провести поединок с Джейком Полом. Блогер два раза встречался с его братом Логаном: в одном поединке он добыл победу раздельным решением судей, другой бой завершился вничью.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
Новость по темеДжейк Пол оценил Чимаева как соперника Диаза
Комментарии
- 28 августа 2022
-
13:12
-
12:57
-
12:39
-
11:39
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
08:49
-
00:44
- 27 августа 2022
-
22:55
-
21:36
-
21:34
-
20:50
-
19:33
-
19:15
-
18:45
-
18:41
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
15:27
-
14:12
-
14:04
-
13:13
-
11:45
-
11:15
-
11:02
-
10:27
-
10:20
-
09:52
-
09:25
-
06:39
-
06:33
-
04:51
-
00:04
Партнерский контент