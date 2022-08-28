Шлеменко сделал заявление после поражения нокаутом в бою с Иличем. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к подписчикам по поводу своего поражения в поединке с представителем Сербии Александром Иличем. Бой проходил на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.
«Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!
Но хочу обратиться к людям, которые приняли моё поражение как своё! Огромное спасибо вам за поддержку и извините, что я так вас огорчил!» — написал Шлеменко, добавив к сообщению видео с обращением.
Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:
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