Шлеменко сделал заявление после поражения нокаутом в бою с Иличем. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к подписчикам по поводу своего поражения в поединке с представителем Сербии Александром Иличем. Бой проходил на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.



«Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!



Но хочу обратиться к людям, которые приняли моё поражение как своё! Огромное спасибо вам за поддержку и извините, что я так вас огорчил!» — написал Шлеменко, добавив к сообщению видео с обращением.



Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: