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Абдель-Азиз: на прошлой неделе я понял, как же на самом деле несокрушим Усман

Абдель-Азиз: на прошлой неделе я понял, как же на самом деле несокрушим Усман
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о бывшем чемпионе UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усмане.

«Мы с Камару дружим уже шесть лет и через многое прошли вместе. Увидев его на прошлой неделе, я понял, как же он на самом деле несокрушим», — написал Абдель-Азиз.

Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 21 августа мск на турнире UFC 278, Усман встречался с Леоном Эдвардсом из Великобритании. Поединок закончился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания поединка. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Камару. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет.

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