Харитонов: с серьёзными бойцами Шлеменко делать нечего. Много говорит и ничего не делает

Российский тяжеловес Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, высказался о соотечественнике, бойце ММА Александре Шлеменко, после его поражения от серба Александра Илича.



«Александр Шлеменко может много говорить, но, как показал бой, в ринге сделать ничего не может. Надо меньше говорить и делать больше. Я случайно посмотрел этот поединок, но он и после поражения говорит, что остановили рано. Судья сделал всё правильно, если бы он кувыркнулся, сделал бы что-то, то хорошо, но он же не сделал ничего. Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой [Исмаиловым] подраться им идеально. С более серьёзными бойцами ему делать уже нечего», — приводит слова Харитонова «РБК Спорт».



Напомним, бой Шлеменко и Илича состоялся на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Шлеменко потерпел поражение нокаутом в первом раунде.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: