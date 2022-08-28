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Харитонов: с серьёзными бойцами Шлеменко делать нечего. Много говорит и ничего не делает

Харитонов: с серьёзными бойцами Шлеменко делать нечего. Много говорит и ничего не делает
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, высказался о соотечественнике, бойце ММА Александре Шлеменко, после его поражения от серба Александра Илича.

«Александр Шлеменко может много говорить, но, как показал бой, в ринге сделать ничего не может. Надо меньше говорить и делать больше. Я случайно посмотрел этот поединок, но он и после поражения говорит, что остановили рано. Судья сделал всё правильно, если бы он кувыркнулся, сделал бы что-то, то хорошо, но он же не сделал ничего. Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой [Исмаиловым] подраться им идеально. С более серьёзными бойцами ему делать уже нечего», — приводит слова Харитонова «РБК Спорт».

Напомним, бой Шлеменко и Илича состоялся на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Шлеменко потерпел поражение нокаутом в первом раунде.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:

Исмаилов намерен отомстить за Шлеменко. Хитрый Мага всё продумал Исмаилов намерен отомстить за Шлеменко. Хитрый Мага всё продумал
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