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Бой Усика и Фьюри состоится на Ближнем Востоке в феврале 2023 года

Бой Усика и Фьюри состоится на Ближнем Востоке в феврале 2023 года
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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в феврале 2023 года, сообщает ESPN.

По информации источника, поединок будет проведён в одной из стран Ближнего Востока. Организаторы рассматривают варианты с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля.

Напомним, ранее министр спорта Саудовской Аравии подтверждал, что страна заинтересована в том, чтобы принять титульный поединок у себя.

Украинский боксёр Александр Усик в бою с Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. Тайсон Фьюри является обладателем чемпионского пояса по версии WBC.

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