Сергей Харитонов сообщил, что попал в тяжёлую жизненную ситуацию

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сообщил в социальных сетях о проблемах.
«Попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию. Но выйду из нее достойно. В отличие от человека, которого уважал. Четыре года…» – написал спортсмен.
Также Харитонов опубликовал видео с разъяснениями, пообещав дать более подробные комментарии после возвращения в Россию.
«Друзья, всем привет. Я нахожусь в городе Майами. Это один из моих любимых городов, здесь море, солнце круглый год, но я приехал сюда не отдыхать. Я приехал сюда вынужденно. Меня подставил один очень известный бывший спортсмен. Он уже возрастной, я его уважал, с ним были определённые дела, которые длились на протяжении четырёх лет. Он меня очень сильно подставил перед людьми, и мне пришлось вылететь сюда, чтобы закрывать здесь вопросы с людьми, перед которыми у меня были обязательства. Но об этом подробнее, когда я вернусь в Россию. Это будет через неделю. Ждите».
В своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в январе Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде суринамца Тайрона Спонга.
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