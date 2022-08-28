Менеджер Усика подтвердил, что бой с Фьюри может состояться в феврале 2023 года

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой его клиента за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри может состояться в конце этого или начале следующего года.



«Усик должен побеждать Фьюри. Он просто обязан выиграть у него. Точно так же, как он сделал это в бою с Энтони Джошуа. Мы намерены провести поединок с Тайсоном Фьюри в конце этого или начале следующего года в одной из стран Ближнего Востока», — рассказал Климас в эфире YouTube-канала ESNews.



Ранее ESPN также сообщил, что бой Фьюри с Усиком планируется провести в феврале 2023 года.



Александр Усик в своём последнем поединке выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.



Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC.

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