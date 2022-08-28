Шон О’Мэлли попробовал селёдку под шубой и поделился впечатлениями
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли, готовящийся на турнире UFC 280 сразиться с российским экс-чемпионом Петром Яном, попробовал традиционное российское блюдо «селёдка под шубой» и поделился впечатлениями.
«Всем привет, это рубрика «К чёрту диету». Мы в офисе UFC и сегодня попробуем традиционное российское блюдо «селёдка под шубой». Не знаю, что и ожидать. По правде сказать, я немного нервничаю из-за того, как это вообще есть. Даже и не представляю, как это ощущается.
Если говорить о вкусе, то это точно российское блюдо. Я бы не выбрал это вместо чизбургера. Даже и глотать не хочется», – сказал О’Мэлли.
Ранее в интервью Марлон Вера объяснил, почему О’Мэлли готовится к возможному поражению от Яна.
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